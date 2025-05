Inter Miami x Orlando City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Lionel Messi na MLS 2025

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 14ª rodada da temporada regular; veja como acompanhar na TV e na internet

O Inter Miami recebe o Orlando City, no Dérbi da Flórida, na noite deste domingo (18), às 20h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pela 14ª rodada da temporada regular, na Conferência Leste, da MLS de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Canal Space, na TV fechada, da Max e através do MLS Seasson Pass, na AppleTV+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na Conferência Leste da MLS, o Inter Miami ainda corre atrás dos pontos perdidos enquanto disputava a Copa dos Campeões da Concacaf ao longo da temporada. Apesar de estar dentro da zona de classificação para os play-offs, o time de Lionel Messi viu o FC Cincinnati abrir vantagem na liderança, com 28 pontos, enquanto soma 22 e ocupa o quinto lugar. Logo atrás, o Orlando City vive uma situação semelhante: é o sexto colocado com 21 pontos e também tenta se firmar na briga pelas primeiras posições. O equilíbrio na tabela e o histórico parelho entre as equipes aumentam a expectativa para mais um capítulo do clássico da Flórida.

Desde o primeiro confronto em 2020, Inter Miami e Orlando City construíram um clássico equilibrado na MLS. Em 15 jogos disputados até aqui, cada equipe venceu cinco vezes, com outros cinco empates completando o retrospecto. O Inter Miami leva vantagem no número de gols marcados, com 24 contra 18 do Orlando.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Falcón, Allen, Alba; Bright, Busquets, Segovia; Lionel Messi, Cremaschi e Allende. Técnico: Javier Mascherano.

Orlando City: Gallese; Freeman, Schlegel, Jansson, Brekalo; Pasalic, Gerbet, Araújo e Angulo; Ojeda, Muriel. Técnico: Óscar Pareja.

Desfalques

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

Orlando City

Sem desfalques confirmados.

Quando é?