Inter Miami x NY Red Bulls: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Lionel Messi na MLS 2025

Inter Miami CF x New York Red Bulls

Equipes entram em campo neste sábado (03), pela 11ª rodada da temporada regular; veja como acompanhar na internet

O Inter Miami recebe o New York Red Bulls na noite deste sábado (03), às 20h30 (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pela 11ª rodada da temporada regular da MLS 2025. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+, através do MLS Season Pass, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após a eliminação na semifinal da Copa dos Campeões da Concacaf, o Inter Miami de Lionel Messi volta suas atenções para os sete compromissos restantes na Major League Soccer antes da estreia no Mundial de Clubes, marcada para o dia 14 de junho, contra o Al Ahly. Na Conferência Leste, a equipe caiu para a quinta colocação com 18 pontos, enquanto o FC Cincinnati assumiu a ponta com 22 e abriu vantagem.

Já o New York Red Bulls faz uma campanha irregular até aqui: soma quatro vitórias, três empates e três derrotas. Com 15 pontos, ocupa o oitavo lugar da tabela — posição que, ao fim da fase regular, garante vaga na repescagem para os playoffs do mata-mata.

Prováveis escalações

Inter Miami: Ustari; Weigandt, Lujan, Allen, Alba; Busquets, Redondo, Cremaschi; Allende, Lionel Messi e Luís Suárez. Técnico: Javier Mascherano.

NY Red Bulls: Carlos Coronel; Duncan, Nealls, Elle, Valencia; Carballo, Stroud, Forsberg; Harper, Carmon e Choupo-Moting. Técnico: Sandro Schwarz.

Desfalques

Inter Miami

Sem desfalques confirmados.

NY Red Bulls

Sem desfalques confirmados.

Quando é?