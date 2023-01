Inter de Limeira x Corinthians ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Times entram em campo neste sábado (21), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Limeira e Corinthians se enfrentam neste sábado (21), no Limeirão, às 18h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, do Paulistão Play, e do canal do Paulistão no YouTube, na internet. A GOAL também traz os lances da partida em tempo real.

Depois de estrear com derrota para o RB Bragantino por 1 a 0, o Corinthians buscou a recuperação ao vencer o Água Santa por 3 a 0 na rodada seguinte, e agora mira emplacar a segunda vitória consecutiva no Paulistão.

Para o confronto, o técnico Fernando Lázaro indicou que fará mudanças na equipe titular. Balbuena, Fábio Santos e Fagner podem ser poupados, enquanto Renato Augusto pode iniciar no banco de reservas.

"A gente já tem feito isso (rodagem), já fez isso nesse jogo, com algumas trocas. E não apenas com os veteranos, é um início de temporada e pesa para todos. É uma sequência muito curta entre os jogos num início de temporada em que os atletas ainda não atingiram o ápice físico. A gente já tem feito isso, gerenciando hoje, por exemplo. O Maycon por um desgaste saiu (no intervalo). Coisas normais nesse momento. O objetivo é não perder atletas por questões físicas, musculares, um excesso de carga", afirmou o treinador.

Do outro lado, a Inter de Limeira, também com três pontos, venceu o Mirassol na última rodada, enquanto na rodada de estreia perdeu para o São Bernardo por 3 a 0.

Em 34 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 19 vitórias, contra nove da Inter de Limeira, além de seis empates. No último encontro, válido pelas quartas de final do Paulistão 2021, o Timão venceu por 4 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Corinthians: Cássio, Rafael Ramos (Fagner), Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos (Matheus Bidu); Maycon, Du Queiroz, Giuliano (Renato Augusto) e Adson; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

Escalação do provável Inter de Limeira: Léo Vieira; Leandro Silva, Douglas, Wellington e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia e Matheus Oliveira; Iago Teles, Everton Brito (Chrigor) e Jonathas. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Corinthians

Paulinho e Mosquito estão no departamento médico.

Inter de Limeira

Carlinhos, lesionado, está fora.

