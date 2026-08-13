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Lionel Messi Djed SpenceImago
Jonathan van Haaster

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Inter leva a Milão mais um inglês que foi à Copa do Mundo, depois de John Stones

Mercado da bola
Inter de Milão
Tottenham
D. Spence

A Inter vai se reforçar novamente com um internacional inglês. Depois de a chegada de John Stones ter sido anunciada anteriormente, agora é questão de tempo até que Djed Spence também seja apresentado aos interistas. Na sexta-feira, ele passará pelos exames médicos e assinará seu contrato de cinco anos em San Siro.

Segundo o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, a Inter pagará uma taxa fixa de transferência de 31,5 milhões de euros ao Tottenham Hotspur, onde seu contrato ia até meados de 2029. Com bônus, o valor total pode chegar a 35 milhões de euros. Spence deve receber cerca de três milhões de euros por temporada.

Será a segunda aventura italiana de Spence, que em 2022 trocou o Middlesbrough pelo Tottenham. Uma afirmação imediata não aconteceu: ele foi emprestado sucessivamente a Stade Rennes, Leeds United e Genoa.

Depois de seu retorno da Itália em 2024, Spence se tornou uma peça importante nos Spurs e, com suas arrancadas, uma força ofensiva relevante. No ano passado, ele alcançou o maior sucesso de sua carreira com a conquista da Liga Europa.

Sua verdadeira explosão no cenário mundial veio no verão passado. Spence causou grande impressão pela Inglaterra, isso enquanto a mídia britânica inicialmente se perguntava o que ele estava fazendo na convocação da Copa do Mundo de Thomas Tuchel.

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Com o lateral-direito de vocação ofensiva, que também pode atuar como lateral-esquerdo, a Inter está muito perto de garantir o substituto desejado para Denzel Dumfries. O internacional da seleção neerlandesa deixou Milão neste verão para dar sequência à carreira no Real Madrid.

Além de Stones, a Inter também se reforçou neste verão com o goleiro Ivan Provedel (Lazio) e Aleksandar Stankovic, que foi recomprado do Club Brugge por 23 milhões de euros por meio de uma opção de recompra. Além disso, Manuel Akanji foi contratado em definitivo junto ao Manchester City. Spence será a contratação mais cara da Inter até aqui neste verão.

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