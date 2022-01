Inter espera definir a contratação do uruguaio Brian Rodríguez até sexta

Após definir a contratação do atacante David, que estava no Fortaleza e chega em definitivo ao Internacional, a direção do clube gaúcho agora quer acertar a aquisição do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 21 anos, que pertence ao Los Angeles FC.

O desejo do Inter é de contratar Brian Rodríguez por empréstimo até o final deste ano, com possibilidade de compra ao final do contrato. A expectativa é de que até sexta-feira o Inter já tenha a resposta do Los Angeles FC.

Mais artigos abaixo

O problema é que não é só o Inter que tem interesse na contratação de Brian Rodríguez. Recentemente, a Real Sociedad-ESP também demonstrou interesse em contar com o futebol do jovem atacante uruguaio. Na temporada passada, o atleta passou pelo futebol espanhol, onde defendeu o Almería-ESP.

Formado nas categorias de base do Peñarol-URU, o jogador tem 1,73m de altura e é atacante de lado de campo, que atua preferencialmente pelo lado direito. Essa é uma das carências do elenco colorado.

Segundo o empresário Edgardo Lasalvia, que representa o atacante uruguaio, a proposta salarial do Inter foi bem aceita pelo jogador. Resta agora o Los Angeles FC aceitar a proposta de empréstimo de um ano para o colorado.