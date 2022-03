Inter encaminha contratação de atacante do Novo Hamburgo

O Internacional está encaminhando a contratação do atacante Alexandre Alemão, 23 anos, que foi destaque do time do Novo Hamburgo, no Campeonato Gaúcho. Alemão marcou dois gols e deu três assistências.

Alemão pertence ao Avaí e estava emprestado ao time do vale dos sinos até o final do Campeonato Gaúcho. O atacante foi titular em sete jogos, das 11 partidas disputadas. Não participou dos últimos jogos do Gauchão por ter sofrido uma torção de tornozelo, o que o afastou dos últimos compromissos do estadual.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

“É um atacante de explosão, boa técnica que joga pelos lados do campo e como centroavante. Participou da maioria das jogadas de ataque do Novo Hamburgo, com assistências e fazendo gols. É um excelente jogador”, destacou Ben Hur, técnico do Novo Hamburgo, em contato com a reportagem da Goal.com

O atacante viria por empréstimo até o final de 2023, com opção de compra no final do contrato. O Inter não descarta repassar alguns jogadores para o Avaí, como compensação pelo empréstimo.