Nada de Gre-Nal: Inter e Athletico farão a Copa do Brasil 2019

Colorado despachou atual bicampeão Cruzeiro, enquanto Furacão reagiu e eliminou o Grêmio nos pênaltis

Nada do tão esperado Gre-Nal na decisão da Copa do : se o fez sua parte ao eliminar o em duas partidas, o -PR teve uma grande atuação para tirar o nos pênaltis, em Curitiba, e definir a final -Furacão na grande final, que começa a ser disputada já na próxima quarta-feira (11), em local a definir.

No primeiro jogo desta quarta-feira (4), o Athletico devolveu os 2 a 0 sofridos para o Grêmio em Alegre e, nos pênaltis, superou o adversário gaúcho para ir à segunda final de Copa em sua história.

Acabou! O @SCInternacional faz 3 a 0, vence o @Cruzeiro mais uma vez e garante a volta à final da @CopadoBrasil após 10 anos! 🔴⚪#CopadoBrasil pic.twitter.com/Z7MGrrGab4 — Goal Brasil (@GoalBR) September 5, 2019

Já na capital gaúcha, o Inter confirmou sua vantagem sobre o Cruzeiro mesmo depois de sair com 1 a 0 na frente no Mineirão, no último mês. Com gols de Paolo Guerrero (dois) e Edenílson, o alvirrubro aplicou 3 a 0 e acabou com a chance do tricampeonato consecutivo do Cruzeiro, agora treinado por Rogério Ceni.

A ordem do mando de casa será definida em sorteio nesta quinta-feira, dia 5 de setembro. A final será disputada nas duas próximas semanas (dia 11, ida e dia 18, volta), em duelos às 21h30 do horário de Brasília.