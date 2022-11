Inter entra em disputa com Corinthians e Vasco por Pedro Raul a pedido de Mano

Colorado trata jogador como prioridade para a camisa 9, mas vê concorrência de Corinthians e Vasco e pedida do Kashiwa Reysol como obstáculos

O Internacional avalia uma investida pela contratação de Pedro Raul, que se destacou com as cores do Goiás por empréstimo em 2022. A pedido de Mano Menezes, a cúpula fez contato com o estafe do atleta e apresentou um projeto com o intuito de levá-lo para o Beira-Rio, como soube a GOAL. No entanto, há alguns entraves para a transferência do atleta.

O Kashiwa Reysol pede entre US$ 3,5 milhões (R$ 18,7 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 21,3 milhões) pela negociação em definitivo do centroavante de 26 anos. O valor é considerado caro para os atuais padrões do Colorado. O clube não pretende desembolsar este valor no momento.

Sem intenção de desembolsar o montante, o Inter ainda avalia a questão contratual de Pedro Raul. O atacante tem vínculo com os japoneses até 31 de janeiro de 2024. Desta forma, poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir de agosto. O fato de estar no último ano do compromisso deveria acarretar em redução no preço do atleta, de acordo com o que é avaliado pela cúpula colorada.

A concorrência com outros dois clubes também desanima os gaúchos no mercado da bola. Corinthians e Vasco têm desejo de contratá-lo para a próxima temporada. Os paulistas conversavam com o estafe do atleta ainda quando Vítor Pereira era treinador no CT Joaquim Grava. O Timão estava disposto a pagar algo perto do que era pedido pelos japoneses na atual janela de transferências.

Os cariocas são os principais interessados em contar com Pedro Raul para o próximo ano. A cúpula chegou a intensificar as tratativas para levá-lo ao São Januário. Entretanto, reduziu o ímpeto nos últimos dias de forma estratégica. Com aporte financeiro da 777 Partners, o clube pretende fazer uma investida pelo jogador para 2023.

Emprestado ao Goiás neste ano, o atacante Pedro Raul fez 50 jogos pela equipe, somando 3.836 minutos em campo. No período, ele marcou 26 gols e se responsabilizou por duas assistências para os companheiros de equipe.