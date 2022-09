Inter de Milão x Roma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Clássico italiano será disputado neste sábado (1), pela oitava rodada da Serie A; veja como acompanhar na internet

Clássico italiano na área! Inter de Milão e Roma entram em campo neste sábado (1), às 13h (de Brasília), no San Siro, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Depois da derrota para a Udinese por 3 a 1 na última rodada, a Internazionale busca a recuperação para seguir na briga pelo G-4. Atualmente, soma 12 pontos, um a menos que a rival Roma, que também perdeu para a Atalanta por 1 a 0.

Lovro Majer deve seguir no lugar de Marcelo Brozović, lesionado e baixa por um mês, enquanto Džeko fará dupla com Martinez na frente. Lukaku, machucado, segue ausente.

Do outro lado, a Roma, sob o comando de José Mourinho, terá o retorno de Paulo Dybala, recuperado de lesão.

Em 204 jogos disputados entre as equipes, a Inter soma 88 vitórias, contra 58 da Roma, além de 58 empates. No último encontro, válido pela Serie A 21/22, a Internazionale venceu por 3 a 1.

Escalações:

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Handanaović; de Vrij, Bastoni, Škriniar; Dimarco, Gagliardini, Mkhitaryan, Barella, Dumfries; Jacko; Martinez.

Escalação do provável ROMA: Patric I; Smalling, Ibañez, Mancini; Spinazzola, Cristante, Matić, Çelik; Dybala, Zaniolo; Abraão.

Desfalques

Inter de Milão

Marcelo Brozović, com lesão muscular, estão fora, assim como Lukaku.

Roma

Wijnaldum segue como desfalque.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: San Siro – Roma, ITA

• Arbitragem: DAVIDE MASSA (árbitro)