Inter conversa com Quintero e está disposto a pagar R$ 800 mil por mês ao jogador

Colorado vê investimento viável após liberar espaço na folha salarial, mas meia tem outros interessados

De olho em reforçar o elenco, o Internacional entra na briga por Juan Quintero, livre no mercado desde que deixou o River Plate, no final de dezembro. Segundo soube a GOAL, o jogador foi oferecido ao Colorado e o clube está disposto a pagar cerca de R$ 800 mil por mês ao meio-campista de 29 anos.

O Colorado decidiu avançar por Quintero após abrir espaço na folha salarial com as saídas de Edenílson e Taison. O ex-River Plate também tem em mãos uma oferta do Junior Barranquilla. O clube oferece ao meia um contrato que o tornará o jogador mais bem pago da história do futebol colombiano caso aceite o projeto. Além disso, o rival Independiente Medellín também demonstrou interesse, mas com cifras longe das que os principais interessados podem oferecer.

Nos últimos dias, o empresário de Quintero teve reuniões com dirigentes do Flamengo, mas as conversas não avançaram. O clube rubro-negro considerou a pedida financeira (salário + luvas) fora do que estava disposto a oferecer. Até houve uma flexibilização, mas ainda acima do que o time carioca pretendia pagar. Uma reviravolta não está descartada, mas teria que partir do jogador em procurar os cariocas e topar diminuir a pedida.

Além de Internacional e Flamengo, Quintero também foi oferecido ao Atlético-MG e ao São Paulo. Ambos os clubes sequer abriram conversas por considerar o jogador fora do orçamento neste momento.