Inter, com ou sem título, para a casa de apostas o futuro de Chivu está garantido com cotação de 1,40

A disputa pelo título reacendeu-se juntamente com o debate sobre a permanência de Christian Chivu, que parecia inevitável até há poucas semanas, antes de a derrota no clássico e os empates do Inter contra Atalanta e Fiorentina terem colocado o Napoli e o Milan de volta na briga. O futuro do técnico romeno depende de um título que parecia já garantido, mas que ainda precisa ser conquistado em campo. Dúvidas essas que, no entanto, não encontram terreno fértil nas casas de apostas, onde a permanência do ex-zagueiro no banco do Inter é cotada a 1,40 na Sisal. Mas ainda paira nas cotações, a 7,50, o “fantasma” de Cesc Fàbregas, muito próximo do Inter no verão passado e ainda mais cotado após a grande temporada do seu Como. Chivu também tem motivos para sorrir na tabela do campeonato, onde os nerazzurri continuam na “pole” a 1,17 na Planetwin365.





Não há dúvidas, tanto entre os analistas de apostas quanto fora deles, sobre a permanência de Massimiliano Allegri no Milan, cotada a 1,05. O técnico de Livorno conseguiu trazer o Milan de volta à disputa pelo título e isso, por si só, já é um sucesso. Se, além disso, ele conseguir o título às custas dos “primos”, tanto melhor. Uma hipótese que, nas cotações, paga 8,50. A mesma indicada para a permanência do Napoli, atual campeão da Itália, onde a permanência de Antonio Conte é sempre um enigma entre coletivas de imprensa e declarações polêmicas. As casas de apostas, porém, estão convencidas de que, como aconteceu no ano passado, ele acabará ficando e ainda o veem no banco napolitano com cotação de 1,25. A alternativa, com cotação de 12,00 vezes a aposta, é Roberto De Zerbi, recém-saído do Olympique de Marselha.



