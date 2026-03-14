Inter, Chivu: “Não há motivo para preocupação, o clássico não mudou nada”

O Inter precisa reagir para impedir a tentativa de recuperação do Milan e se aproximar do título. Cristian Chivu, técnico do Inter, falou sobre isso antes da partida contra o Atalanta, em entrevista à DAZN. Veja o que ele disse:

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“Precisamos voltar a fazer o que sempre fizemos nesta temporada: dar ritmo e continuidade. Temos que aprender com nossos erros e seguir em frente com confiança. A recuperação de Thuram é importante, ele superou a febre e treinou bem. Estamos felizes por tê-lo de volta, ele é importante para nós”.





“Se estou preocupado? Minha preocupação não vem de uma partida perdida, mas está na construção do grupo, na nossa trajetória. Sempre dissemos que queríamos ser competitivos até o fim e nada mudou, temos a mesma determinação”.