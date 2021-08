Inter busca reforço para o ataque, mas não é Léo Baptistão

O atacante foi analisado, mas não está no perfil desejado pelo clube

Livre no mercado após acertar sua rescisão de contrato com o Wuhan FC, da China, o atacante Léo Baptistão foi especulado como possível reforço para o Internacional. A direção colorada está em busca de um atacante que atue pelos lados de campo e Baptistão é um dos nomes que foram analisados pelos dirigentes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Procurado pela reportagem da Goal, o empresário Javier Rangel, agente do atacante Léo Baptistão, admitiu que conversou sobre a possibilidade do atacante vir jogar no Beira-Rio.

“Estamos conversando com clubes no Brasil e Espanha que demonstraram interesse no Léo. O Inter é um destes clubes, mas de momento nada certo”, destacou Javier Rangel, empresário do atacante Léo Baptistão.

Os dirigentes do Inter admitem que o nome de Léo Baptistão foi analisado, assim como outros nomes, e que a busca é por um atacante que atue pelos lados de campo. No entender dos dirigentes do Inter, Léo Baptistão é um bom jogador, mas não é exatamente o perfil de reforço que o Inter está tentando contratar.

Os dirigentes ainda destacam que Léo Baptistão só atuou em duas partidas nos últimos seis meses e que levaria muito tempo até conseguir um bom condicionamento físico e ritmo de jogo.

Outro fator que pesa contra a vinda de Léo Baptistão é o alto salário que o jogador deseja receber. O Inter definiu que não vai pagar 500 mil reais por mês por um jogador que não se enquadra no perfil que o clube deseja. No entender dos dirigentes, Baptistão é bom jogador, mas não é o que o Colorado procura no momento. A ideia é investir os poucos recursos que tem em uma contratação que possa dar uma resposta imediata ao time.

Perguntado sobre a possibilidade de novos reforços, o vice de futebol colorado, Emílio Papaléo, respondeu que no momento o Inter não tem nenhuma contratação encaminhada, mas que o clube está atento ao mercado.

Assédio por Yuri Alberto

Considerado um dos principais jogadores do Colorado, o atacante Yuri Alberto tem despertando interesse de clubes do exterior. Recentemente o Anderlecht, da Bélgica, e um clube da Itália buscaram informações sobre o jogador, porém o valor oferecido foi considerado baixo pelos dirigentes do Internacional.

O Inter, neste momento, só abre conversas se, por seus 80% do jogador, for receber ao menos 15 milhões de euros (acima de R$ 90 milhões). Os outros 20% dos direitos econômicos são divididos igulmente entre o Santos e o jogador.