Inter define Emílio Papaléo Zin como novo vice de futebol

O Desembargador vai substituir João Patrício Herrmann, que pediu desligamento do cargo há alguns dias

O presidente colorado Alessandro Barcellos definiu o nome do Desembargador Emílio Papaléo Zin, 57 anos, para assumir a vice-presidência de futebol do Internacional. A decisão foi tomada junto com o Conselho de Gestão e divulgada no final da tarde desta terça-feira (10).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com mais de 20 anos como conselheiro do clube, Emílio Papaléo Zin vai assumir no lugar de João Patrício Herrmann, que pediu desligamento do cargo após o empate com o Cuiabá, na semana passada.

Cotado em outras oportunidades para assumir o comando do futebol do Inter, Emílio Papaléo Zin sempre alegou questões profissionais para declinar do convite. Emílio é desembargador da Justiça do Trabalho e por este motivo a agenda é repleta de compromissos profissionais.

Conselho de Gestão anuncia Emilio Papaléo Zin como novo vice-presidente de futebol. Saiba mais: https://t.co/DWqqSpeeMP #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/qiqfwW7tC1 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 10, 2021

Existiam rumores de que pelo cargo que exerce na Justiça do Trabalho ele ficaria impedido, por lei, de assumir como dirigente de futebol do Inter ou de qualquer outra agremiação.

“A lei existe e é uma vedação a exercícios remunerados, o que não é o caso porque eu serei um dirigente político. Comuniquei à presidente do Tribunal, a Desembargadora Carmen Gonzagalez, que me desejou boa sorte. Em relação ao Inter, chega uma hora que a gente não é convidado e sim convocado, e foi o que aconteceu”, disse o novo vice de futebol colorado para a reportagem da Goal.

Em relação a nova formatação do departamento de futebol do Inter a tendência é de que Emílio Papaléo Zin seja a única novidade no vestiário colorado.

“Não definimos se teremos diretores como em outras oportunidades, acho que não teremos. O presidente garantiu que vai ficar junto comigo, lado a lado, e isto será importante. Vamos ver como vai funcionar nestes primeiros dias, conhecer as pessoas do vestiário. Já temos o Paulo Bracks como executivo de futebol e vamos avaliar a necessidade de ter um coordenador técnico”, destacou Emílio Papaléo Zin, novo vice de futebol do Inter.