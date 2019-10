Inter anuncia Zé Ricardo e reforça cultura recente de técnicos “tampões”

O sucessor de Odair Hellmann chegou e assinou contrato de pouco mais de dois meses com a equipe gaúcha

O confirmou nesta segunda-feira (21) a contratação de Zé Ricardo para ocupar o cargo de treinador, vaga que estava disponível desde a demissão de Odair Hellmann. Em nota oficial, o clube gaúcho confirmou que o contrato será válido até o fim desta temporada 2019. Ou seja: vínculo de cerca de dois meses.

Vale destacar que o Internacional tentou a contratação do argentino Eduardo Coudet, do , e ainda tem a esperança de contar com a sua chegada para 2020. Não tem sido novidade ver um clube assinar com um treinador “tampão” enquanto espera a próxima temporada, e a impressão inicial é que Zé Ricardo chega para ser mais um treinador “freelancer”.

Recentemente o Atlético-MG anunciou a contratação de Vagner Mancini também com vínculo curto, até o término da atual temporada.

Um caso emblemático aconteceu em 2018, quando Dorival Junior comandou o nos últimos meses da temporada com ótimo aproveitamento. Entretanto, depois de uma mudança de diretoria no , a escolha foi por não seguir com Dorival. Abel Braga era a opção principal do recém-eleito Rodolfo Landim, mas ficou no cargo apenas até metade de 2019, até pedir demissão em meio a resultados decepcionantes.

“O Sport Club Internacional comunica que Zé Ricardo assume o comando técnico da equipe para a sequência da temporada 2019. Ele terá a companhia do auxiliar Cléber dos . O contrato se estende até 31 de dezembro deste ano. A apresentação oficial acontecerá nesta terça-feira, após o treinamento, no estádio Beira-Rio. Ricardo Colbachini passa a integrar a comissão técnica permanente do clube como auxiliar técnico”, diz parte do comunicado oficial emitido pelo Inter.

Em 2019, Zé Ricardo já treinou e – onde disputou apenas sete partidas até ver sua saída sacramentada.