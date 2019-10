Atlético-MG anuncia Mancini e torcida fala em rebaixamento para a Série B; veja as reações

O treinador chega para ocupar a vaga deixada por Rodrigo Santana, demitido após sofrer goleada para o Grêmio

O se movimentou rapidamente após a demissão de Rodrigo Santana, que não resistiu à goleada por 4 a 1 sofrida para o Grêmio no último domingo, e na manhã desta segunda-feira (14) anunciou a contratação de Vagner Mancini.

Mancini, de 52 anos, trabalhou recentemente como coordenador técnico no e chegou a comandar o time interinamente no início da temporada. Após o pedido de demissão de Cuca no Tricolor do Morumbi, era cogitado para assumir o comando são-paulino, mas os jogadores insistiram para que Fernando Diniz fosse o escolhido.

Vagner Mancini assinou até o final de 2019, e terá a sua primeira passagem pelo Atlético-MG, clube que curiosamente detém os direitos de seu filho, Matheus, atualmente emprestado para o Acadêmica de Coimbra, de .

Torcida não gostou

Depois de brigar por uma vaga na Libertadores, a péssima sequência de resultados do fez o clube despencar na tabela do Brasileirão. Atualmente, o Atlético ocupa a 11ª posição, com 31 pontos, seis de diferença em relação ao , time que abre a zona de rebaixamento. Assim que o clube anunciou Mancini, torcedores nas redes sociais não aprovaram o nomes e já imaginam uma briga contra o descenso.

Vagner Mancini é o novo técnico do Atlético pic.twitter.com/mr6YPfe9db — Diário de torcedor (@tweettorcidas) October 14, 2019

Vagner Mancini só foi rebaixado 4 vezes. Tá tranquilo, galera — Menor Polado (@polado_2) October 14, 2019

Inacreditável, até para o fim da temporada é um absurdo a contratação do Vágner Mancini.



Estão acabando com o Atlético. Que vergonha @camara_sette. — Beto Guerra (@oBetoGuerra) October 14, 2019

Vagner Mancini é retrato dessa diretoria incompetente que temos. — Informações do Galo (@InformeGalo) October 14, 2019