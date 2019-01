Inter anuncia contratação de Matheus Galdezani

Meia assinou contrato de empréstimo com o Colorado até o fim do ano

O Internacional anunciou no início da noite desta sexta-feira (11), a contratação do meia Matheus Galdezani. O jogador de 26 anos assinou contrato de empréstimo com o Colorado até o fim do ano.

Galdezani pertence ao Coritiba e defendeu o Atlético-MG no ano passado. No clube mineiro, o meia disputou 24 jogos e marcou um gol.

Antes de Galdezani, o Inter já tinha acertado para 2019 as contratações dos atacantes Neilton, Guilherme Parede e Rafael Sobis, do volante Rodrigo Lindoso e do lateral-direito Bruno.