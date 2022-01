Inter antecipa contratação de Fabrício Bustos com dinheiro da venda de Yuri Alberto

Os 20 milhões de euros da venda de Yuri Alberto para o Zenit ainda não foram depositados, mas o Inter já está conseguindo destravar negociações que estavam em andamento e dependiam de dinheiro nos cofres para o fechamento positivo.

Uma destas negociações era a contratação do lateral direito Fabrício Bustos, 25 anos, que vem do Independiente, da Argentina. Bustos tem contrato com o Independiente até junho deste ano e já havia assinado um pré-contrato com o Colorado, que iria esperar até o meio do ano para contar com o lateral.

Com dinheiro em caixa, a direção do Inter aproveitou para quitar uma antiga dívida com o Independiente, relativa a contratação do zagueiro Victor Cuesta, em 2018. O valor era de 900 mil dólares e o clube gaúcho já havia sido denunciado na Fifa por falta de pagamento. Agora os dirigentes colorados aproveitaram para quitar a dívida e também pagar 450 mil dólares para antecipar a vinda de Bustos.

O valor total da negociação vai ficar em um milhão e trezentos e cinquenta mil dólares, divididos em três prestações durante o ano de 2022. A primeira parcela será paga em fevereiro, a segunda parcela no meio do ano e a última sendo quitada em dezembro.

A informação foi confirmada pelos dirigentes do Independiente e publicada no diário Olé, da Argentina. No lado colorado a negociação é tratada em sigilo. O lateral Fabrício Bustos vai assinar por três anos com o Inter e, se atuar em 65% dos jogos neste período, o seu contrato pode ser prorrogado automaticamente por mais uma temporada. Fabrício Bustos deve chegar em Porto Alegre no início da próxima semana.