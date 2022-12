Insatisfeito, Olympiacos avisa que Marcelo está fora dos planos

Lateral esquerdo de 34 anos tem contrato até 30 de junho de 2023. Veterano deve deixar o clube antes do fim do vínculo

A diretoria do Olympiacos, da Grécia, está insatisfeita com o desempenho do lateral esquerdo Marcelo. O veterano de 34 anos não convenceu na primeira metade da temporada e deve ser negociado no mercado da bola, como soube a GOAL.

A cúpula, inclusive, já avisou ao jogador que está disposta a negociá-lo durante a próxima janela de transferências. Dono do maior salário do elenco — 5 milhões de euros (R$ 27,7 milhões atualmente) por ano —, o jogador fez apenas cinco das 25 partidas possíveis na temporada.

Ele esteve em campo por 121 minutos, sempre saindo do banco de reservas, e atuou por, no máximo, 30 minutos — isso aconteceu em três jogos.

A questão física do atleta é o que mais tem incomodado a diretoria do Olympiacos. Os gregos acreditam que ele está fora de forma, o que tem motivado as atuações fora do padrão do período em que defendeu o Real Madrid — o lateral esquerdo atuou pelo time espanhol entre 2007 e 2022.

Marcelo não gostaria de deixar a Europa em caso de rescisão contratual com o Olympiacos. O filho do lateral esquerdo, o atacante Enzo Alves, assinou o primeiro contrato com o Real Madrid nesse domingo (5). Ele não gostaria de ficar distante do garoto de 13 anos.

Ciente do interesse dos gregos em se desfazer do vínculo, o veterano já busca novos clubes na Europa. Ele tem predileção pela Espanha, mas reconhece que será difícil atuar no país. A situação deve ter novidades após a disputa da Copa do Mundo, que se encerra em 18 de dezembro.

No contrato de Marcelo com o Olympiacos, há multa rescisória bilateral. Portanto, quem quiser quebrar o acordo, terá que pagar o valor da cláusula. O acordo ainda estabelecia renovação automática até junho de 2024 em caso de cumprimento de metas.