O técnico do Ajax, Míchel Sánchez, não está satisfeito com o resultado de quinta-feira na Conference League contra o Shelbourne FC. Apesar da vitória por 3 a 1 na Johan Cruijff ArenA, o espanhol acredita que a equipe poderia ter construído uma vantagem bem maior para o jogo de volta na próxima semana, na Irlanda. Ele também foi questionado pela Ziggo Sport sobre Mika Godts, com quem conta normalmente para domingo, quando seu time enfrenta o PEC Zwolle pela Eredivisie.
"Eu não estou satisfeito com o resultado", reagiu Míchel. "Nos primeiros quinze minutos, jogamos como um bom time. Criamos chances. Depois do 3 a 0, sofremos alguns contra-ataques, algo que precisamos evitar."
"Eu não estou satisfeito com o resultado", repete Míchel. "Porque acho que nossa mentalidade nos últimos vinte, vinte e cinco minutos não foi boa o suficiente."
"Foi difícil criar espaço no último terço do campo (final third, red.)", diz Míchel, referindo-se à compactação do Shelbourne. "Não aproveitamos chances suficientes, mas, para nós, é importante dar continuidade a esse processo."
"Futebol ofensivo, uma boa estrutura. Não construímos ataques sustentáveis o suficiente. Se você não faz isso, não consegue evitar os contra-ataques. A pressão na reta final também foi insuficiente."
Míchel é então questionado sobre Godts, que está na mira concreta do Paris Saint-Germain e pode já ter feito sua última partida pelo Ajax. "Não sei se este foi o último jogo dele."
"Espero que ele possa jogar no domingo. Vamos ver. Na próxima semana veremos novamente. O Ajax é um grande clube grego, que sempre quer ter os melhores jogadores aqui", afirmou Míchel.