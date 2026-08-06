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Míchel SánchezZiggo Sport
Jonathan van Haaster

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Insatisfeito, Míchel Sánchez espera poder contar no domingo contra o PEC Zwolle com a estrela do Ajax

Ajax
Shelbourne

O técnico do Ajax, Míchel Sánchez, não está satisfeito com o resultado de quinta-feira na Conference League contra o Shelbourne FC. Apesar da vitória por 3 a 1 na Johan Cruijff ArenA, o espanhol acredita que a equipe poderia ter construído uma vantagem bem maior para o jogo de volta na próxima semana, na Irlanda. Ele também foi questionado pela Ziggo Sport sobre Mika Godts, com quem conta normalmente para domingo, quando seu time enfrenta o PEC Zwolle pela Eredivisie.

"Eu não estou satisfeito com o resultado", reagiu Míchel. "Nos primeiros quinze minutos, jogamos como um bom time. Criamos chances. Depois do 3 a 0, sofremos alguns contra-ataques, algo que precisamos evitar."

"Eu não estou satisfeito com o resultado", repete Míchel. "Porque acho que nossa mentalidade nos últimos vinte, vinte e cinco minutos não foi boa o suficiente."

"Foi difícil criar espaço no último terço do campo (final third, red.)", diz Míchel, referindo-se à compactação do Shelbourne. "Não aproveitamos chances suficientes, mas, para nós, é importante dar continuidade a esse processo."

"Futebol ofensivo, uma boa estrutura. Não construímos ataques sustentáveis o suficiente. Se você não faz isso, não consegue evitar os contra-ataques. A pressão na reta final também foi insuficiente."

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Míchel é então questionado sobre Godts, que está na mira concreta do Paris Saint-Germain e pode já ter feito sua última partida pelo Ajax. "Não sei se este foi o último jogo dele."

"Espero que ele possa jogar no domingo. Vamos ver. Na próxima semana veremos novamente. O Ajax é um grande clube grego, que sempre quer ter os melhores jogadores aqui", afirmou Míchel.

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