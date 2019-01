Iniesta pede desculpas por "Blackface" em foto

A equipe de comunicação do craque espanhol se manifestou após a repercussão negativa no Dia de Reis

Após a repercussão negativa com uma foto postada no feriado do Dia de Reis, na qual duas pessoas apareciam com ‘Blackface’ (com a pele pintada para representar negros), Andrés Iniesta pediu desculpa através de um comunicado oficial.

A imagem, postada pelo eterno ídolo do Barcelona, seleção espanhola e que atualmente defende o Vissel Kobe, do Japão, gerou polêmica nas redes sociais, uma situação semelhante à acontecida com Antoine Griezmann no final de 2017 – com o francês do Atlético de Madrid também pedindo desculpas nas redes sociais.

"No dia 6 de janeiro, a família de Andrés Iniesta recebeu a visita dos Três Reis Magos em sua casa e decidiu tirar uma foto para dividir a imagem com os seus fãs nas redes sociais", diz a parte inicial da mensagem.

“A presença dos Três Reis Magos pertence à cultura do nosso país, algo enraizado por muitos anos, em que nós queremos celebrar o dia mais mágico do ano com as nossas crianças e é uma tradição que a família Iniesta Ortiz repete a cada ano”.

“Nós queremos resolver a controvérsia que surgiu pela foto, em que três pessoas estão vestidas e caracterizadas com maquiagens para ficarem parecidos aos Reis do Leste, Gaspar, Baltazar e Melchior, como acontece na maioria das cavalgadas e eventos que foram celebrados na Espanha naquele dia”.

“Em nenhum momento Andrés Iniesta quis ofender alguém com aquela foto, que é a imagem da fantasia na Espanha, e pede desculpas para as pessoas que ficaram ofendidas”.