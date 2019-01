Iniesta não acredita em retorno de Neymar ao Barcelona

Ex-meia dos Blaugranas acha que craque brasileiro vai continuar no PSG

Um retorno de Neymar ao Barcelona segue sendo muito especulado por toda a imprensa europeia. No entanto, para o ex-meia do Barça, Andrés Iniesta, uma volta do brasileiro ao Camp Nou é difícil e não deve acontecer.

"Pessoalmente, eu acho difícil que ele (Neymar) volte, mas no futebol, um milhão de coisas diferentes podem acontecer", disse o espanhol, eterno ídolo do Barça, que defendeu o clube por 22 anos e foi companheiro de Ney, à RAC 1.

"Se ele voltar, eu sempre disse que ele é um dos melhores jogadores do mundo. Qual time não gostaria de tê-lo? Mas eu não consigo vê-lo no Barça", concluiu.

Neymar se transferiu para o PSG antes do início da última temporada por 222 milhões de euros, se tornando o jogador mais caro da história do futebol.