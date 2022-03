Inglaterra x Suíça: escalação, desfalques e mais do amistoso internacional

A bola vai rolar neste sábado (26) para Inglaterra x Suíça, duelo amistoso, a partir das 14h30 (do horário de Brasília). É o primeiro jogo das duas seleções após ambas conquistarem vaga na Copa do Mundo do Qatar, no final do ano de 2021.

A Inglaterra terminou sua participação nas Eliminatórias Europeia com goleada de 10 a 0 contra San Marino. Já a Suíça goleou a Bulgária, por 4 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

A equipe de Gareth Southgate não poderá contar com cinco jogadores que se lesionaram. Reece James, Trent Alexander-Arnold, Tammy Abraham, Aaron Ramsdale e Sam Johnstone estão fora do duelo deste sábado. Bukayo Saka também será desfalque após testar positivo para Covid-19.

Já no lado da Suíça, os goleiros Yann Sommer e Philipp Kohn estão fora do duelo por estarem lesionados. O zagueiro do Newcastle Fabian Schär, também não jogará por estar lesionado. O meia Zakaria, está voltando de lesão, portanto, é dúvida para o duelo.

Possível escalação da Inglaterra: Pickford; Kyle Walker, Stones, Maguire e Shaw; Rice, Bellingham e Mount; Grealish, Foden e Kane.

Possível escalação da Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Rodríguez; Sow, Freuler, Okafor, Zuber e Shaqiri; Embolo.

DESFALQUES

INGLATERRA:

FRANK AUGSTEIN/POOL/AFP via Getty Images

Reece James, Alexander Arnold, Tammy Abraham, Aaron Ramsdale e Johnstone: lesionados.

Bukayo Saka: Covid-19.

SUÍÇA:

Getty Images

Yann Sommer, Philipp Kohn e Fabian Schär: lesionados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Inglaterra e Suíça será transmitido ao vivo pela TNT, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na internet, neste sábado (26).