Inglaterra x Ucrânia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Seleções se enfrentam neste domingo (26), pela segunda rodada do Grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

Inglaterra e Ucrânia se enfrentam na tarde deste domingo (26), às 13h (de Brasília), no Estádio de Wembley, pela segunda rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da vitória sobre a Itália por 2 a 1 na rodada de estreia, a Inglaterra busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para seguir na liderança do Grupo C. Do outro lado, a Ucrânia entrará em campo pela primeira vez no ano.

Para o confronto, o técnico Gareth Southgate optará pela entrada de Ben Chilwell no lugar do suspenso Shaw, expulso na última quinta (23). Jude Bellingham é tratado como dúvida.

Em oito jogos disputados entre as equipes, a Inglaterra registra cinco vitórias, contra apenas uma da Ucrânia, além de dois empates. No último encontro, válido pelas quartas de final da Euro 2020, os ingleses golearam por 4 a 0.

Os convocados da Inglaterra

Goleiros: Jordan Pickford e Aaron Ramsdale

Jordan Pickford e Aaron Ramsdale Defensores: Reece James, Kyle Walker, Harry Maguire, John Stones, Eric DIer, Marc Guehi, Kieran Trippier, Ben Chilwell e Luke Shaw

Reece James, Kyle Walker, Harry Maguire, John Stones, Eric DIer, Marc Guehi, Kieran Trippier, Ben Chilwell e Luke Shaw Meias: Jordan Henderson, Conor Gallagher, Jude Bellingham, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Maddison e Mason Mount

Jordan Henderson, Conor Gallagher, Jude Bellingham, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Maddison e Mason Mount Atacantes: Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka, Jack Grealish, Marcus Rashford e Ivan Toney

Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; James, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips, Rice; Saka, Kane, Foden.

Ucrânia: Lunin; Konoplya, Matvienko, Popov, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.

Desfalques

Inglaterra

Não há desfalques confirmados

Ucrânia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?