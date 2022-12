Inglaterra x Senegal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Mundo

Seleções entram em campo neste domingo (4), pelas oitavas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Agora não pode vacilar mais! Inglaterra e Senegal entram em campo na tarde deste domingo (4), no estádio Al Bayt, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada e do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, a narração é de Gustavo Villani e os comentários de Ricardinho e Richarlyson. Já no SporTV, Everaldo Marques estará ao vivo ao lado dos comentaristas Maurício Noriega e Fábio Junior.

Primeira colocada do grupo B com duas vitórias e um empate, a Inglaterra é considerada pelos especialistas como favorita no confronto. Os ingleses perderam Ben White durante a semana, após o jogador pedir para deixar o Mundial devido a problemas pessoas, mas não têm outros problemas no elenco.

O English Team já viu vários de seus jogadores balançarem as redes, mas aguardam ainda pelo primeiro gol de Harry Kane nesta edição do Mundial.

Do outro lado, Senegal foi a segunda colocada do grupo A, com duas vitórias e um empate. Os senegaleses terão o importante desfalque de Idrissa Gueye, suspenso, enquanto Kouyaté segue em recuperação física. Além disso, o técnico Aliou Cissé apresentou quadro febril, mas deve acompanhar a equipe à beira do gramado.

"É importante ver Camarões conseguir vencer o Brasil, Tunísia vencer a França... E do nosso lado, o recado é que vamos vencer a Inglaterra. Devemos ter a ambição de poder vencer todos", afirmou auxiliar técnico, Roger Bogaert.

Escalações

Escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Henderson, Bellingham; Rashford, Kane, Foden.

Escalação da Senegal: E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; P. Gueye, N. Mendy, Ciss; Ndiaye, Dia, Sarr.

Desfalques

Inglaterra

Ben White deixou a concentração devido a problemas pessoais.

Senegal

Idrissa Gueye está suspenso e Kouyaté segue se recuperando de lesão.

MELHORES APOSTAS E DICAS

A Inglaterra é favorita contra Senegal nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,55 na vitória dos ingleses, $ 3,95 no empate e $ 7,20 caso os senegaleses vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,30 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,66 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá se classificar, pagando-se $ 1,22 se for a Inglaterra, e $ 4,30 se for Senegal.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Inglaterra na Copa 2022

Rashford: 3 gols .

. Saka: 2 gols.

Foden, Grealish, Sterling e Bellingham: 1 gol.

Artilheiros de Senegal na Copa 2022

Koulibaly, Sarr Dieng, Diédhiou e Dia: 1 gol.

Inglaterra e Senegal: Participações em Copas

A Inglaterra disputa a sua 16ª Copa do Mundo, tendo vencido a edição de 1966. Os ingleses tiveram suas piores participações em 1950, 1958 e 2014, quando foram eliminados ainda na fase de grupos

Senegal participa apenas de sua terceira Copa do Mundo. Antes da atual edição, a seleção africana disputou em 2002 e 2018, e logo na sua primeira participação avançou ao mata-mata após ter ficado em segundo lugar do Grupo A, atrás apenas da Dinamarca. Nas oitavas de final, venceu a Suécia na prorrogação por 2 a 1, enquanto nas quartas de final foi derrotada pela Turquia, também no tempo extra.

Quando é?