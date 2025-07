Inglaterra x Espanha: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Eurocopa Feminina 2025

Inglesas buscam o bicampeonato da Euro, enquanto a campeã mundial tenta conquistar seu primeiro título continental e coroar uma era histórica; veja tudo sobre a decisão

Inglaterra e Espanha se enfrentam neste domingo (27), às 13h (de Brasília), no St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça, pela grande final da Eurocopa Feminina 2025. A partida terá transmitida ao vivo da CazéTV, no YouTube (confira a programação completa).

Inglaterra chega à final da Euro determinada a defender o título conquistado em casa em 2022 e ampliar ainda mais o legado de Sarina Wiegman, a única técnica – entre homens e mulheres – a alcançar cinco finais consecutivas de grandes torneios. Depois de uma fase de grupos turbulenta, a equipe encontrou sua força na superação: virou um 2 a 0 contra a Suécia nas quartas e contou com o brilho das reservas para eliminar a Itália na semi, em mais uma virada dramática. As Lionesses se reinventaram ao longo do torneio, com a jovem Michelle Agyemang e a decisiva Chloe Kelly assumindo papéis centrais. Agora, em sua terceira final seguida, o desafio é manter o sangue frio e resistir à pressão espanhola no meio-campo.

Já a Espanha está a um passo de completar um ciclo histórico: vencer Copa do Mundo, Nations League e Euro em sequência. A equipe de Montse Tomé vive seu auge técnico e tático, com um meio-campo comandado pela genialidade de Bonmatí, a consistência de Patri Guijarro e a inteligência de Putellas. Dominantes na posse e avassaladoras nas fases ofensivas, La Roja chega embalada por dez vitórias consecutivas, tendo eliminado Alemanha e Suíça no mata-mata com gols no segundo tempo ou na prorrogação. Em sua primeira final de Euro, a Espanha não é mais um potencial: é uma realidade, favorita ao título para tornar-se a sexta seleção da história a erguer o troféu continental.

Prováveis escalações

Inglaterra feminino: Hampton; Bronze, Williamson, Morgan, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Técnica: Sarina Wiegman

Espanha feminino: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Bonmati, Guijarro, Putellas; Caldentey, Pina, Gonzalez. Técnica: Montse Tomé

Desfalques

Inglaterra feminino

Sem desfalques divulgados.

Espanha feminino

Sem desfalques divulgados.

Quando é?