Onde assistir a Inglaterra x Albânia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (21), no Estádio Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inglaterra e Albânia se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Wembley, em Londres, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

No Grupo K, ao lado de Albânia, Andorra, Letônia e Sérvia, a Inglaterra estreia nas Eliminatórias. No último confronto, os ingleses venceram a Irlanda por 5 a 0 na Liga das Nações. Já a Albânia foi derrotada pela Ucrânia por 2 a 1 na mesma competição, em novembro de 2024.

Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Walker, Guéhi, Colwill; Reece James, Declan Rice, Henderson, Lewis-Skelly; Bellingham, Rashford; Kane.

Mais artigos abaixo

Albânia: Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Naser Aliji; Asllani, Ramadani, Laçi; Bajrami, Manaj, Muçu.

Desfalques

Inglaterra

Trent Alexander-Arnold e Cole Palmer estão lesionados.

Albânia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?