"Infantil e lamentável!" Kylian Mbappé é detonado por declarações sobre a Bola de Ouro

O superstar Kylian Mbappé, do Real Madrid, deixou claro na coletiva de imprensa antes da estreia na Champions League contra a Inter de Milão que gostaria bastante de ganhar a Bola de Ouro neste ano. Christoph Dugarry, porém, não vê com bons olhos esse tipo de declaração.

"Eu escrevi história neste verão na competição mais prestigiosa, mas ainda há um longo caminho pela frente", disse Mbappé, com confiança. "Este ano pode ser bom para mim para ganhar a Bola de Ouro", porque "eu sempre me considero o melhor jogador do mundo."

Por isso, para Mbappé, é também completamente normal "que as pessoas te associem a esse tipo de prêmio quando você joga pelo melhor clube do mundo. Muitas pessoas na rua falam comigo sobre a Bola de Ouro. Muitas pessoas falam de mim como um possível vencedor da Bola de Ouro."

Dugarry, assim como Mbappé, ex-atacante da seleção francesa, porém, tem pouca compreensão pela clareza dessas declarações. "Pedir publicamente por um prêmio individual como esse eu considero infantil e lamentável. Isso não demonstra grandeza, pedir por isso, ainda mais como capitão da seleção", esbravejou no podcast do RMC "Rothen s'enflamme".

"Uma temporada em que nenhum jogador realmente se destacou!"

E seguiu: "Esta foi uma temporada em que nenhum jogador realmente se destacou. Nenhum jogador ganhou tudo, nem no nível coletivo nem no individual. Ninguém teve uma atuação tão excepcional a ponto de se poder dizer que sua vitória seria óbvia e certa."

O fato de o "futebol estar cada vez mais individualista" deixa o ex-jogador, que disputou 55 partidas pela seleção da França, "furioso com frequência demais. Em vez de falar sobre si mesmo e sobre prêmios individuais, deveria se falar sobre a equipe, sobre dividir os sucessos, sobre os troféus que se queria ganhar junto, mas não foi possível."

No fim, Dugarry ainda se mostrou conciliador com o capitão da seleção francesa, porque "eu ainda entendo, mesmo que eu não concorde de forma geral com essa abordagem, que ele pense ser o melhor jogador do mundo."