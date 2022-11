Indicada a 2º prêmio no ano, Rafaela Pimenta se destaca no cenário de agentes esportivos em 2022

Empresária , que recebe na segunda (7) o prêmio Golden Boy, da Tuttosport, também está entre os indicados ao Globe Soccer como Melhor Agente do Ano

A empresária brasileira Rafaela Pimenta, que representa grandes astros do futebol europeu, tem se destacado entre os principais agentes do mundo na atual temporada. Na próxima segunda-feira (7), Rafaela receberá em Turim o célebre prêmio Golden Boy 2022, oferecido pelo jornal italiano Tuttosport, de “Melhor Agente de Jogadores Europeus”.

Pimenta também teve seu nome indicado para outro prêmio de prestígio da indústria do futebol, o Globe Soccer Awards, na categoria “Melhor Agente do Ano”.

A cerimônia de entrega desta e de outras categorias aos seus respectivos vencedores será em Dubai, nos Emirados Árabes, em 17 de novembro.

No último mercado de verão europeu, Rafaela Pimenta participou da condução da principal transferência da janela: a do centroavante norueguês Erling Haaland, que saiu do Borussia Dortmund para se juntar ao Manchester City, em 1º de junho passado, em um contrato de cinco anos.

Rafaela Pimenta também representa o francês Paul Pogba (Juventus), o holandês Matthijs De Ligt (Bayern de Munique), e os italianos Marco Verratti e Gigi Donnarumma (ambos do Paris Saint-Germain), entre outros astros da Europa.