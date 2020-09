Independiente del Valle x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Rubro-Negro entra em campo nesta quinta (17), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na internet

Valendo a liderança do Grupo A, o recebe o na noite desta quinta-feira (17), às 21h (de Brasília), no , pela terceira rodada da fase de grupos da . A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Independiente del Valle x Flamengo DATA Quinta-feira, 17 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Rodrigo Paz Delgado - Equador HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook Watch. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores, Flamengo e Independiente del Valle fazem o duelo da liderança do grupo A nesta quinta-feira (17).

A equipe equatoriana desde a retomada do futebol não sabe o que é perder. São seis vitórias e três empates e chega para o duelo embalada após assumir a liderança provisória do .

Boa tarde, Nação! Depois de uma longa viagem, Flamengo trabalha no período da tarde em Quito para finalizar a preparação para o confronto contra o Del Valle. #CRF pic.twitter.com/4sL1wJzv7Q — Flamengo (@Flamengo) September 16, 2020

Já o Flamengo registra cinco vitórias, dois empates e três derrotas voltou a atuar no dia 9 de agosto, pelo Brasileiro após a conquista do .

Para o duelo, o técnico Domènec Torrent terá o retorno de Bruno Henrique, recuperado de um edema no joelho direito.

"Muito feliz em estar de volta, depois de 15 dias me recuperando de uma lesão no joelho. Estou bastante confiante neste retorno e focado em jogar bem novamente. É sempre bom estar à disposição do professor, independente de começar jogando ou não. O importante é todos nós estarmos concentrados nesses dois jogos que teremos no Equador. Trazer essas duas vitórias pro Rio será primordial para o Flamengo na sequência da Libertadores", afirmou Bruno Henrique, em entrevista ao site oficial do Flamengo.

Por outro lado, Diego Alves está recuperado do coronavírus, mas ainda faz tratamento para lesão no ombro.

Provável escalação do Flamengo: César; M. Isla, Rodrigo Caio, G. Henrique (Léo Pereira), F. Luís; Thiago Maia (Arão), Gerson, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol.

Provável escalação do Independiente del Valle: Jorge Pinos; Angelo Preciado, Richard Schunke, Pablo Alvarado, Anthony Landázuri; Braian Rivero, Christian Ortiz, Faravelli, Fernando Guerrero, Jacob Murillo; Edson Montaño.

COPA LIBERTADORES 2020: O RETROSPECTO

Valendo a lideranã do Grupo A, o Flamengo divide a liderança com o Ind. del Valle, com seis pontos cada.

JOGOS DO FLAMENGO NA LIBERTADORES

1 x 2 Flamengo - 4 de março de 2020

Flamengo 3 x 0 SC - 11 de março de 2020

Ind. del Valle x Flamengo - 17 de setembro de 2020

Barcelona SC x Barcelona - 22 de setembro de 2020

Flamengo x Ind. del Valle - 30 de setembro de 2020

Flamengo x Junior Barranquilla - 21 de outubro de 2020

JOGOS DO INDEPENDIENTE DEL VALLE NA LIBERTADORES

Barcelona SC 0 x 3 Ind. del Valle - 4 de março de 2020

Ind. 3 x 0 Junior Barranquilla - 11 de março de 2020

Ind. del Valle x Flamengo - 17 de setembro de 2020

Junior Barranquilla x Ind. del Valle - 22 de setembro de 2020

Flamengo x Ind. del Valle - 30 de setembro de 2020

Ind. del Valle x Barcelona SC - 21 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO FLAMENGO NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

Atual campeão da Copa Libertadores, o Flamengo participa pela 16ª vez do torneio. Em 130 jogos, a equipe acumula 62 vitórias, 33 empates e 29 derrotas, com 186 gols marcados e 113 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Campeão 61,54% 2018 Oitavas de final 54,17% 2017 Fase de grupos 50% 2014 Fase de grupos 38,89% 2012 Fase de grupos 45,83% 2010 Quartas de final 53,33% 2008 Oitavas de final 66,67% 2007 Oitavas de final 79,17% 2002 Fase de grupos 22,22% 1993 Quartas de final 60% 1991 Quartas de final 75% 1984 Segunda fase 81,82% 1983 Fase de grupos 50% 1982 Segunda fase 50% 1981 Campeão 78,57%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Flamengo Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 Ceará 2 x 0 Flamengo Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona SC x Flamengo Copa Libertadores 30 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) x Flamengo Campeonato Brasileiro 27 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

INDEPENDIENTE DEL VALLE

JOGO CAMPEONATO DATA Deportivo Cueca 1 x 3 Independiente del Valle Campeonato Equatoriano 9 de setembro de 2020 Independiente del Valle 4 x 2 Campeonato Equatoriano 13 de setembro de 2020

Próximas partidas