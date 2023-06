Independiente del Valle x Argentinos Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), pela sexta rodada da fase de grupos do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança, mas já classificados, Independiente del Valle e Argentinos Juniors se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estadio Banco Guayaquil, em Quito, pela sexta e última rodada do Grupo E da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de Raony Pacheco e os comentários de Leo Fontes.

Líder do Grupo E, com 11 pontos, o Argentinos Juniors garantiu a classificação às oitavas de final após a vitória sobre o Liverpool-URU por 2 a 1 na última rodada, enquanto o Independiente del Valle, na vice-liderança, com nove, carimbou a vaga após bater o Corinthians por 3 a 0.

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Lara; Landazuri, Pellerano, Carabajal; Fernandez, Alcivar, Faravelli, Medina; Ortiz, Sornoza; Hoyos.

Argentinos Juniors: Arias; MacAllister, Torren, Villalba; Cabrera, Redondo, Moyano, Montiel; Metilli, Rodriguez; Avalos.

Desfalques

Independiente del Valle

Richard Schunke, com lesão no joelho, está fora.

Argentinos Juniors

Lucas Ambrogio e Facundo Ferreyra seguem no departamento médico.

Quando é?