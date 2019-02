Independente dá ultimato ao São Paulo após derrota

Torcida organizada pressiona equipe por resultado positivo na Copa Libertadores e promete apoio a jogadores na partida de volta

Após a derrota de 2 a 0 diante do Talleres na última quarta-feira (6), a Torcida Independente se manifestou por meio do Instagram e revelou um "fechamento" com os principais jogadores do elenco do São Paulo.

Na postagem, os torcedores confirmaram que fizeram uma reunião com o diretor de futebol da equipe, Raí, além do zagueiro Robert Arboleda, o lateral-esquerdo Reinaldo, os meias Hernanes e Nenê e os atacantes Éverton e Diego Souza e receberam a garantia de que o time se empenharia em buscar a classificação para a terceira fase classificatória da Copa Libertadores.

André Jardine vive uma pressão no cargo desde o começo do ano por conta dos resultados instáveis do time. Sob o seu comando, são três vitórias e três derrotas até o momento.

Para obter a classificação para a terceira fase eliminatória da Copa Libertadores, o Tricolor terá que vencer por três gols caso não queira depender da decisão por pênaltis.