O futuro do atacante egípcio Hamza Abdelkrim no Barcelona segue cercado de incertezas, ao mesmo tempo em que o técnico brasileiro Juliano Belletti definiu suas opções iniciais para a posição de centroavante da equipe reserva.
O Barcelona Atlètic realiza a pré-temporada para a nova campanha há mais de três semanas sob o comando de Belletti, que trabalha para integrar os novos elementos, tanto os recém-chegados quanto os promovidos da equipe sub-19.
Nesse contexto, Belletti concedeu a oportunidade a três atacantes na posição de camisa 9 durante os dois amistosos contra Tuna e Girona B, sendo eles Ignasi Cuenca (22 anos), Óscar Gistau (18 anos) e Noah Fofana (18 anos).
Na primeira partida, Belletti escalou Cuenca no primeiro tempo e Fofana no segundo. Cuenca, recém-chegado do Hospitalet, é considerado uma contratação promissora depois de ter marcado 20 gols na temporada passada na quarta divisão e ter assinado contrato de dois anos, enquanto Fofana renovou seu vínculo até 2030 após sua estreia com a equipe reserva na temporada passada.
Já a terceira opção é Óscar Gistau, atacante em quem o clube confia a longo prazo e que marcou de pênalti contra o Girona B. Gistau havia iniciado a temporada passada com o Barcelona Atlètic antes de as lesões o atrapalharem, encerrando o ano com a equipe de base e recuperando seu faro de gol, com a expectativa de que seja uma das principais armas do time nesta temporada.
A situação de Hamza Abdelkrim
O quarto nome, e o mais destacado, na lista de atacantes da equipe reserva é o egípcio Hamza Abdelkrim (18 anos). Apesar de ter se juntado inicialmente para reforçar o elenco do Barcelona Atlètic, ele começou sua trajetória com a equipe de base e, após seu brilho na Copa do Mundo Sub-20, foi promovido para participar da pré-temporada do time principal.
Segundo fontes do Barcelona, citadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo", Hamza continua treinando com o time principal sob os olhos do técnico Hansi Flick, que já o viu marcar gols, e sua decisão final ainda não foi tomada, seja permanecer com o time principal ou retornar para comandar o ataque do Barcelona Atlètic.
Belletti será obrigado a reformular completamente sua linha de ataque nesta temporada, após a saída de seus artilheiros da temporada passada, Joaquín Delgado, que retornou de empréstimo ao Oviedo, e Víctor Barberà, que se juntou ao Valladolid.