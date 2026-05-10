Incrível: jogador importante do Ajax perde 4 (!) quilos em pouco tempo

O Ajax sofreu um duro golpe na noite de sábado na disputa por uma vaga nas competições europeias. O time de Amsterdã foi derrotado em casa por 1 a 2 pelo FC Utrecht e, com isso, já não tem mais o destino nas próprias mãos para evitar os play-offs. O técnico Óscar García falou após uma noite particularmente dolorosa.

García está visivelmente frustrado com a maneira como sua equipe perdeu o controle da partida. “Isso é certamente decepcionante. Jogamos um bom primeiro tempo, mas não adianta nada se você não marca gols”, disse o técnico espanhol para a câmera da ESPN.

“Tivemos três ou quatro boas chances no primeiro tempo, mas não conseguimos finalizar”, continua García. “Eles marcaram duas vezes em jogadas ensaiadas, sendo que uma delas foi no último minuto.” Especialmente esse último gol causou enorme frustração no técnico do time de Amsterdã.

“Não queríamos dar escanteios desnecessários, porque sabíamos que eles são fortes em jogadas ensaiadas”, disse García. “Se você quer jogar em alto nível, não pode cometer esse tipo de erro. É o que é.”

Chamou a atenção que García optou por Kasper Dolberg na ponta do ataque contra o FC Utrecht, enquanto Wout Weghorst começou no banco. “Wout esteve doente e perdeu uns quatro quilos”, revelou García durante a coletiva de imprensa. “Ele estava em forma o suficiente para jogar, então não é desculpa. Mas temos dois atacantes e precisamos fazer escolhas.”

A excelente atuação de Dolberg contra o PSV também influenciou a decisão de García. “Todos viram como Dolberg jogou na partida anterior”, disse García. “Achamos que, dessa forma, ele poderia recuperar ainda mais a confiança e, por isso, o escalamos como titular.”