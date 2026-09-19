Incompreensão total após Ajax x Excelsior: “Acabem com o VAR! Ele chuta o rosto dele”

O Ajax não passou de um empate com o Excelsior (2 a 2) na noite de sábado, na Johan Cruijff ArenA. Perto do fim da partida, o desfecho poderia ter sido ainda pior para os amsterdameses, já que o time de Roterdã parecia ter direito a um pênalti nos acréscimos. ESPN-analista Danny Koevermans acredita que o Ajax escapou de forma impressionante.

No segundo minuto dos acréscimos, o jogador do Excelsior Irakli Yegoian passou pelo defensor do Ajax Thilo Kehrer, após o que o georgiano foi parado por Baas. O defensor tocou na bola com o pé, mas também acertou em cheio o rosto de Yegoian. O árbitro Jannick van der Laan não marcou falta e, além disso, não foi chamado ao monitor pelo VAR Ingmar Oostrom.

“Acabem com o VAR!”, começa Koevermans, de forma clara. “Sigam simplesmente a decisão do árbitro e pronto. O Ajax se deu muito bem aqui. Acho que o VAR deveria intervir aqui, porque o Baas simplesmente chuta o rosto dele.”

“Ele até pegou um pouco na bola, isso também dá para ver, mas também acerta o rosto dele. Já vimos um cartão vermelho ser dado por isso uma vez, para Veerman, então não teria me surpreendido se um pênalti tivesse sido marcado aqui.”

“Aqui o VAR não intervém, mais tarde intervém de novo e então o árbitro mantém a decisão dele… Eu continuo sendo anti-VAR, mandem embora esse negócio. Aí você só tem de aceitar que Van der Laan tome essa decisão e seguimos em frente.”

“Por mais chato que isso tivesse sido para o Ajax, eu acho que isso foi pênalti. Ele chuta o rosto dele.” Entre os analistas da ESPN, só Bram van Polen não está convencido de que foi pênalti. “Por esse ângulo, pareceu bem forte. Eu também consigo aceitar que ele não dê.”

Yegoian foi questionado depois sobre o lance. “Levei um belo chute no rosto. Fiquei com sangue por causa disso. Para mim, foi pênalti cem por cento. Acho que é um pé muito alto, ele me acerta. Depois podemos falar sobre isso. Ele não deu, é o que é.”



