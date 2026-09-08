O uruguaio Federico Valverde manteve seu brilho impressionante com o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, durante a vitória dos Merengues por dois gols a um sobre o visitante Inter de Milão.

A equipe madrilenha enfrentou seu rival italiano, na terça-feira, pela primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Valverde marcou o segundo gol do Real na partida desta noite contra o Nerazzurri aos 23 minutos do confronto que foi disputado no estádio Bernabéu.





O astro uruguaio marcou 4 gols nas suas últimas 5 partidas na "Orelhuda", um número que supera todo o seu total nos primeiros 75 jogos que disputou no torneio continental, de acordo com o que confirmou a rede Opta.









Ela esclareceu que o capitão do Real havia marcado apenas 3 gols nas suas primeiras 75 partidas na competição.

O Real Madrid disputará sua segunda partida na fase de liga continental no dia 14 de outubro, na capital italiana, enquanto se prepara para retornar ao clima de La Liga espanhola no confronto contra o Rayo Vallecano no dia 12 deste mês.

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