A imprensa inglesa faz uma avaliação dura de Ryan Gravenberch após o decepcionante empate por 0 a 0 do Liverpool com o Fulham. O meio-campista holandês foi sacado de campo neste sábado após uma hora de jogo pelo técnico Andoni Iraola.

Iraola ainda não vê Gravenberch como titular. O ex-jogador do Ajax foi utilizado como reserva no meio da semana contra o Atlético de Madrid e, alguns dias depois, no duelo em casa com o Fulham, Gravenberch novamente não jogou os 90 minutos.

O Liverpool Echo deu nota 4 a Gravenberch por sua atuação contra o Fulham. "Ele não sabia muito bem onde deveria correr e foi frequentemente ignorado pelos companheiros. Além disso, Gravenberch pareceu muito lento. Uma tarde preocupante para ele."

"Na tentativa de dar novos impulsos ao time, Iraola deu a Ryan Gravenberch sua primeira vaga entre os titulares desde a rodada de abertura da temporada. O holandês, que assinou em março um novo contrato de seis anos, porém, ainda não conseguiu se livrar da má fase que o atrapalhou no fim da era Arne Slot", conclui o The Athletic.

"Gravenberch não pareceu confiante quando balançou a cabeça, desanimado, após perder a bola de forma boba. Ele completou 24 de seus 31 passes (77 por cento) e venceu quatro de seus sete duelos (57 por cento)", diz a dura avaliação sobre o holandês em solo inglês.

O Daily Express também se assustou com Gravenberch. "Ele na verdade nunca mais atingiu realmente o nível do ano do título de 2024/25 e, em vários momentos desta partida, teve muitas dificuldades. Por isso, acabou sendo sacado após uma hora de jogo."

Gravenberch soma 183 minutos em quatro partidas na Premier League nesta temporada. Além disso, recebeu de Iraola 21 minutos contra o Atlético na partida de abertura da Liga dos Campeões.