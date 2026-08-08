Arda Güler causou enorme impressão no amistoso deste sábado entre Ferencváros e Real Madrid (1 a 2). O meia turco foi tão bem, segundo o Marca, que sem dúvida merece uma vaga no time titular na próxima temporada.

O Real fez um amistoso neste sábado na Groupama Arena, em Budapeste, contra o Ferencváros, que já está em plena atividade na nova temporada e no mês passado se mostrou forte demais para o FC Twente em dois jogos na fase preliminar da Liga Europa.

Güler ganhou uma vaga entre os titulares de José Mourinho, que manteve o meia ofensivo em campo durante toda a partida. O jogador de 21 anos, revelado pelo Fenerbahçe, apareceu o tempo todo com sua técnica (funcional), passe e flair.

"O Real Madrid mostrou novamente duas caras em Budapeste", analisa o Marca. "Dois ritmos: um quando Arda Güler tinha a bola e outro quando não tinha. Com o turco no comando, o time se encaixou, respirou e encontrou seu caminho."

"A pergunta, portanto, não é mais quem o clube deve contratar como armador, mas como pode ser aberto espaço para o jovem jogador, porque as posições são limitadas e cada atleta tem um concorrente claro por uma vaga no time titular."

"A posição atrás do atacante será de Bellingham, a menos que algo muito estranho aconteça, e a posição de volante será uma disputa entre Tchouaméni, Bernardo Silva e Valverde. Mas abrir mão do futebol que Güler tem seria como deixar uma Ferrari na garagem acumulando poeira."

"Ele se movimentou como ninguém entre as linhas para desorganizar a fortíssima defesa húngara, pediu a bola no pé e orientou seus companheiros para encontrar espaço. Em alguns momentos, entre a camisa verde-escura e seu estilo, via-se um vislumbre do Özil que o próprio Mourinho moldou."

"Em outros momentos, via-se um vislumbre de Kroos que, embora não fosse exatamente o mesmo tipo de jogador, comandava seu time com um simples movimento do dedo indicador. A questão agora não é qual armador deve chegar, mas onde Arda deve se encaixar. Porque o turco praticamente implora por uma vaga no time titular", conclui o Marca.

Os gols do jovem Mario Rivas no primeiro tempo e de Carlos Espí na segunda etapa fizeram a diferença em Budapeste, onde Kenan Kodro marcou o gol que definiu o placar final. O Real Madrid ainda enfrentará Deportivo La Coruña e Schalke 04 nesta pré-temporada, antes de abrir sua campanha em LaLiga em 22 de agosto, fora de casa, contra o Espanyol.