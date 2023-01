Imperatriz-MA x Fluminense ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (6), pela segunda rodada do grupo 14; veja como acompanhar na TV

Valendo a liderança, Imperatriz-MA e Fluminense se enfrentam na tarde desta sexta-feira (6), às 17h15 (de Brasília), em Taubaté, pela segunda rodada do Grupo 14 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Campeão nas edições de 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989, o Fluminense estreou com triunfo sobre o Porto Vitória por 1 a 0, e está na vice-liderança do grupo com três pontos ao lado do Imperatriz, que venceu o Taubaté por 3 a 0.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Fluminense: Cayo Felipe; Jhonny, Felipe Andrade, Caio Amaral, Rafael Monteiro; Freitas, Nathan, Arthur, Agner; João Neto e Luan Brito.

Escalação do provável do Imperatriz-MA: Ricardo; Pedro Ivo, Juan, Nadson e Samuel; Gilberto, Itinga, Paulista e João Pedro; Caio Pimenta e Ivan Fortuna.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Imperatriz

Sem desfalques confirmados.

Classificação do Grupo 14

POS. TIME P V E D SG 1º Imperatriz 3 1 0 0 3 2º Fluminense 3 1 0 0 1 3º Porto Vitória 0 0 0 1 0 4º Taubaté 0 0 0 1 -3

Quando é?