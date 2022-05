Impedimento na frente do goleiro: como funciona a regra?

Gol anulado de Benzema em Real Madrid x Liverpool na Champions causou polêmica; entenda por que árbitro acertou no lance

A final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Real Madrid, contou com uma boa dose de polêmica. Isso porque, no primeiro tempo, Benzema marcou um gol em uma das únicas chegadas do Real Madrid, mas o tento foi anulado pela arbitragem.

A GOAL explica o motivo desse lance polêmico ter sido anulado pela arbitragem francesa.

Benzema recebeu a bola dentro da área, driblou Alisson, mas o goleiro conseguiu um desvio. Na sequência, Benzema ficou atrás do goleiro, enquanto a bola rebateu em Konaté, Valverde e em Fabinho para sobrar para o atacante francês, que estufou a rede, mas foi frustrado pelo assistentente levantando a bandeira de impedimento.

Há dois pontos a se observar nessa questão: 1) o número de defensores entre o atacante e o gol e 2) a origem do passe para Benzema.

A regra determina que é necessário que haja dois ou mais defensores entre o atacante e o gol para que não se configure impedimento. Como Benzema estava à frente de Alison e entre o francês e o gol só havia Virgil Van Dijk. Caso Alisson estivesse atrás do atacante do Real Madrid, o gol poderia ser validado. Isso porque o goleiro também é considerado um defensor em situações como esta.

Outro ponto que gerou polêmica e que poderia ter invalidado a questão acima é a origem do passe. A bola bate por último, nitidamente, em Fabinho antes de chegar a Benzema. Se o árbitro de vídeo interpretasse que foi um passe deliberado de Fabinho - ou seja, com a intenção de recuar a pelota - o gol seria validado. Mas o VAR interpretou que houve um desvio de Fabinho, e não um passe. Por isso, o impedimento foi marcado em campo e confirmado pelo árbitro de vídeo.