Imparável Haaland prova que o Manchester City teve sorte ao falhar na contratação de Kane

Depois da saída de Agüero, o City tentou contratar Kane, do Tottenham, mas precisou esperar um ano para outro substituto chegar

O adiamento do jogo entre Manchester City e Tottenham fará com que o duelo dos dois principais atacantes da Premier League (Kane e Haaland) fique para alguma data ainda a ser definida.

Harry Kane e Erling Haaland já atingiram marcas expressivas neste começo de temporada. Kane entrou no top 3 dos maiores artilheiros da Premier League de todos os tempos, enquanto Haaland igualou o recorde de 10 gols marcados com menos jogos disputados.

Um deles já vem sendo um jogador incrível há mais de uma década, enquanto o outro está ameaçando quebrar todos os recordes com sua inacreditável e imparável capacidade de marcar gols.

Seria fascinante ver os dois no mesmo campo de jogo e ainda teria espaço para a narrativa de Kane tentando provar que o Man City perdeu a chance de assinar com um atacante que encaixasse melhor no estilo do City.

Em fevereiro deste ano aconteceu o primeiro encontro entre Kane e o Man City, depois de o clube do noroeste da Inglaterra tentar, de todas as formas, contratar o atacante britânico. A negociação não deu certo e Kane permaneceu no Tottenham

O que se viu naquele jogo não foram apenas os dois gols de Kane (sendo um deles, um tento já nos minutos finais, que deu a vitória ao time londrino), mas uma das maiores atuações individuais do atacante e capitão da seleção inglesa.

Três meses após a vitória dos Spurs por 3 a 2, no Etihad Stadium, a temporada acabou com uma história já conhecida: City campeão da Premier League mais uma vez e Harry Kane amargou mais uma campanha sem levantar nenhum troféu pelo seu clube.

O Tottenham melhorou muito sob o comando de Antonio Conte e conseguiu terminar entre os quatro primeiros, o suficiente para classificar para a Liga dos Campeões. Mesmo com os pesados investimentos na última janela de transferências, as possibilidades de título do clube londrino não parecem tão reais quanto as do rival de Manchester.

Com um longo contrato acertado, o Tottenham firmou sua posição e pediu 150 milhões de libras pelo centroavante. O City se recusou a pagar esse montante e Kane permaneceu na casa que conhece tão bem.

Por mais estranho que possa parecer, esse movimento parece ter sido perfeito para os atuais campeões da Inglaterra. Isso porque 12 meses depois, o bilionário clube de Manchester acertou a chegada da sensação Erling Haaland, algo que dificilmente aconteceria se Kane tivesse se transferido para o noroeste da ilha britânica.

É verdade que passar uma temporada completa sem um camisa 9 foi um grande risco e somente um técnico como Pep Guardiola poderia armar seu time de maneira a marcar 99 gols na temporada e segurar o ímpeto do Liverpool.

A recompensa dessa espera foi a possibilidade de pagar a multa rescisória de Haaland, avaliada em 51 milhões de libras (1/3 do valor pedido pelo Tottenham por Kane) e acertar com o mais empolgante atacante que surgiu no mundo do futebol nos últimos anos.

Além de tudo, Haaland tem 22 anos, enquanto Kane já tem 29. O potencial de uma possível venda no futuro também joga a favor de Haaland e do Man City.

Os números jogam a favor de Haaland, mas isso seria inútil se ele não estivesse correspondendo em campo. O norueguês não apenas está correspondendo, como está ultrapassando todas as expectativas criadas sobre ele. Em sete jogos de Premier League e Champions League, o camisa 9 balançou as redes 12 vezes.

Não há dúvida de que Kane seria um sucesso no City, mas ele teria o mesmo impacto que Haaland já está causando?

O contraste da 'brutalidade' de Haaland comparado com a elegância do estilo de jogo da maioria de seus companheiros cria uma situação perfeita para o time e deixa os adversários atormentados.

"Ele sempre está lá. Sempre está lá. Sempre existe um sentimento de que ele pode marcar mais gols", falou Guardiola sobre seu novo centroavante.

Quando mapeados os gols do norueguês não se observa nada extraordinário. A maioria acontece no espaço entre as duas traves, quase sempre de perto do gol.

Ainda assim, é extraordinário que um atleta consiga encontrar espaço e chances de finalização contra equipes que jogam tão fechadas.

Com companheiros talentosos como Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden e Jack Grealish começando a se acostumar com a presença do novo atacante, eles já começam a ter noção do espaço exato e dos movimentos do norueguês dentro da área.

Mas as qualidades de Haaland o permitem ser mais completo do que um finalizador nato. Sua velocidade, frieza e recursos em situações de mano a mano permitem que ele desenvolva ainda mais seu jogo.

Gols de lançamentos longos eram comuns em seu tempo no Borussia Dortmund e ele já deixou claro que pode se aproveitar disso na Premier League. Ele já finalizou jogadas dessa forma contra West Ham e Crystal Palace.

Enquanto Haaland toca menos na bola (aproveitando ao máximo cada toque), Kane participa mais da construção do jogo. Sua conexão com Heung-Min Son poderia ser replicada no City com jogadores velozes correndo pelos lados ou por trás dele.

Nós nunca saberemos a resposta, mas é difícil pensar em qualquer jogador no mundo que tivesse um impacto tão grande em um time tão vencedor. Até mesmo Harry Kane.

Se o inglês perdeu a oportunidade dos sonhos, o Manchester City pode se considerar um pouco sortudo.