Impacto imediato: Salah muda o mapa do turismo em Trabzon

Ercüment Çelebi, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Trabzon, revelou o impacto da transferência da estrela egípcia Mohamed Salah para o Trabzonspor sobre o movimento turístico da cidade.

Çelebi afirmou que a transferência de Salah gerou uma grande demanda turística por Trabzon, não apenas do Egito, mas de diversos países do norte da África, destacando que a cidade busca aproveitar esse interesse para dinamizar o turismo ao longo de todo o ano.

Ele explicou, por meio do site 61saat, dedicado às notícias da cidade turca, que os hotéis de Trabzon costumam registrar períodos de lotação durante apenas 3 ou 4 meses do ano, antes de as taxas de ocupação caírem, razão pela qual os órgãos competentes trabalham para aproveitar os novos fatores de atração e estender a temporada turística.

O Trabzonspor havia anunciado na última quinta-feira a contratação de Mohamed Salah em uma transferência gratuita, por duas temporadas, após o fim de seu contrato com o Liverpool ao término da temporada passada.

Com o início da temporada, surpresa no Al-Nassr sobre Cristiano Ronaldo

