Imagens chocantes: torcedor do Ajax é brutalmente agredido por causa de cachecol

A polícia está à procura de dois homens que teriam se envolvido na agressão grave a um torcedor do Ajax. O incidente aconteceu após a partida entre Ajax e Go Ahead Eagles, em 17 de janeiro, nas proximidades da Johan Cruijff ArenA.
Após o fim do duelo, um grupo de três homens caminhava perto do estádio quando foi abordado por outros dois homens. Um deles teria se interessado por um cachecol gratuito que havia sido distribuído aos visitantes antes da partida.
Segundo a polícia, o homem queria ficar com o cachecol e, em seguida, houve um confronto. Um dos torcedores do Ajax acabou caindo no chão, após o que o cachecol foi arrancado de seu pescoço.
"Quero um para os meus filhos", o homem teria dito, segundo a polícia. Em seguida, a dupla fugiu com o cachecol roubado.
Os três torcedores decidiram não deixar isso para lá e iniciaram a perseguição. Eles queriam recuperar o cachecol e alcançaram os dois homens pouco tempo depois.
Ali houve um novo confronto, que terminou em briga. Um dos três torcedores do Ajax foi, segundo a polícia, gravemente agredido.
A vítima levou, entre outras agressões, chutes fortes na cabeça. Como consequência da violência, ele sofreu uma concussão e quebrou vários dentes.
A polícia já divulgou imagens da agressão grave e está à procura dos dois homens envolvidos. Eles são suspeitos de participação na violência que se seguiu à briga pelo cachecol gratuito do Ajax.