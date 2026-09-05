Imagens chocantes: o internacional marroquino Ayoub El Kaabi sofre lesão horrível

Ayoub El Kaabi sofreu uma lesão horrível neste sábado. O atacante de 33 anos do Olympiacos se chocou feio com o goleiro do Volos NFC e quebrou a perna no lance.

Perto do fim do primeiro tempo, El Kaabi foi lançado em profundidade por um companheiro de equipe. Na disputa pela bola, o internacional marroquino se chocou com a perna esticada no goleiro do Volos, Marios Siabanis.

El Kaabi sentiu na hora que algo estava errado, levantou os braços em pânico e gritou ao ver como a perna estava.

El Kaabi foi levado imediatamente ao hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. Siabanis ficou completamente abalado com o ocorrido, mas acabou seguindo em campo no duelo, que terminou em 1 a 1.

Aliás, El Kaabi não foi o único jogador do Olympiacos a deixar o campo mais cedo. Lorenzo Pirola, assim como El Kaabi, foi substituído nos acréscimos do primeiro tempo por causa de uma lesão. No segundo tempo, Joel Roca precisou ser substituído por causa de seu ombro deslocado.