Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Ayoub El KaabiImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Imagens chocantes: o internacional marroquino Ayoub El Kaabi sofre lesão horrível

NFC Volos x Olympiacos
NFC Volos
Olympiacos
Super League

Ayoub El Kaabi sofreu uma lesão horrível neste sábado. O atacante de 33 anos do Olympiacos se chocou feio com o goleiro do Volos NFC e quebrou a perna no lance.

Perto do fim do primeiro tempo, El Kaabi foi lançado em profundidade por um companheiro de equipe. Na disputa pela bola, o internacional marroquino se chocou com a perna esticada no goleiro do Volos, Marios Siabanis.

El Kaabi sentiu na hora que algo estava errado, levantou os braços em pânico e gritou ao ver como a perna estava.

El Kaabi foi levado imediatamente ao hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência. Siabanis ficou completamente abalado com o ocorrido, mas acabou seguindo em campo no duelo, que terminou em 1 a 1.

Aliás, El Kaabi não foi o único jogador do Olympiacos a deixar o campo mais cedo. Lorenzo Pirola, assim como El Kaabi, foi substituído nos acréscimos do primeiro tempo por causa de uma lesão. No segundo tempo, Joel Roca precisou ser substituído por causa de seu ombro deslocado.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google