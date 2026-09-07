Mark Otten mal conseguiu acreditar no que tinha visto após o empate sem gols entre Jong FC Utrecht e FC Eindhoven (0 a 0). O treinador da equipe sub-23 de Utrecht viu seu jogador Emmanuel Owen cair com força por causa do goleiro Jort Borgmans, mas, para sua surpresa, quem ganhou a falta foi justamente o FC Eindhoven.

O lance chamativo aconteceu quando Owen conseguiu disparar em direção ao gol dos visitantes. Borgmans saiu do gol, errou a bola e atingiu o atacante do Jong FC Utrecht, após o que o árbitro Joshua Kuipers decidiu marcar a favor da equipe de Eindhoven.

A decisão causou incredulidade em Otten após a partida. “Eu vejo que foi cometida uma falta e que o árbitro toma uma decisão milagrosa”, declarou o treinador diante das câmeras da ESPN.

Segundo Kuipers, foi justamente Owen quem procurou o contato com o goleiro. “Segundo o árbitro, nosso jogador foi em direção ao goleiro”, disse Otten, antes de não conseguir mais segurar o riso.

Apesar da incompreensão, Otten não quis criticar duramente o árbitro. “Deixe-me começar dizendo que o árbitro não avaliou isso errado de propósito. Nós, naturalmente, também temos o luxo de poder rever as imagens depois.”

Para o treinador, porém, estava claro que o Jong Utrecht foi prejudicado pela decisão. “Mas é claro que foi uma avaliação muito errada. Isso nos prejudica, mas eu não o culpo por isso. Ele não faz isso de propósito.”

Borgmans também apareceu diante das câmeras depois do jogo para contar seu lado da história. “Eu vi que podia chegar na bola antes do que o centroavante. A bola quicou um pouco mais alto do que eu havia calculado. Acho que, por isso, no impulso para sair, eu escorrego um pouco. Aí passo por baixo da bola e entro em contato com o centroavante.”

O goleiro disse que se assustou principalmente porque errou completamente a bola. “Eu tinha a impressão de que ele estava impedido e torcia por isso. Na minha visão, ainda havia um defensor ao lado. Ainda preciso rever.” O duelo pela Keuken Kampioen Divisie terminou, no fim das contas, sem gols: 0 a 0.











