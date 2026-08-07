A primeira rodada da Eerste Divisie na temporada 2026/27 já proporcionou espetáculo logo de cara. O estreante Heracles Almelo parecia ter deixado escapar uma vantagem de 0 a 3 contra o VVV-Venlo, mas acabou vencendo a partida insana por 3 a 4 graças a um golaço na reta final. O NAC Breda, também estreante, teve uma noite movimentada e venceu no apagar das luzes por 1 a 2 fora de casa contra o TOP Oss. Já o Vitesse deixou escapar a vitória contra o RKC Waalwijk por causa de um cartão vermelho desnecessário para o goleiro Connor van den Berg.
VVV-Venlo x Heracles Almelo: 3 a 4
Tristan van Gilst abriu o placar aos 38 minutos em cobrança de pênalti, depois que Chafik Abbas foi derrubado dentro da área. Nos acréscimos do primeiro tempo, David Vicente Robles ampliou a vantagem, antes de Jean-Paul N'Djoli fazer o 0 a 3 aos 71 minutos.
O VVV parecia derrotado, mas Dean Zandbergen recolocou toda a tensão no jogo com dois gols em cinco minutos. O reserva Devy Hendrikx empatou aos 86 minutos com uma bela cavadinha: 3 a 3. O Heracles voltou a marcar dois minutos depois, quando N'Djoli, com seu segundo gol da noite, mandou o 3 a 4 para as redes de maneira fabulosa.
O VVV achou que ainda faria o 4 a 4 nos acréscimos, mas o gol foi anulado por impedimento. Assim, o Heracles confirmou a vitória depois de uma reta final insana.
TOP Oss x NAC Breda: 1 a 2
O time da casa abriu o placar aos 18 minutos com Franslyn Nsingi, que aproveitou a defesa desatenta do NAC e fez o 1 a 0. O NAC depois criou chances com, entre outros, Paul Gladon e Rio Hillen, mas o goleiro Mike Havekotte salvou sua equipe em várias ocasiões. Após o intervalo, Gladon acertou o travessão, enquanto Mauresmo Hinoke, do outro lado, também carimbou a trave. O reserva Moussa Soumano empatou aos 69 minutos ao completar um rebote na segunda trave: 1 a 1.
A pressão final do NAC parecia render pouco, mas o técnico Carl Hoefkens colocou em campo o jovem Reulen, de 18 anos, apenas aos 90 minutos. A substituição se mostrou certeira, porque dois minutos depois Reulen apareceu no lugar certo e garantiu a vitória do NAC por 1 a 2.
Vitesse x RKC Waalwijk: 1 a 1
Naoufal Bannis colocou os anfitriões de Arnhem em vantagem aos 38 minutos depois que o RKC não conseguiu agir bem na defesa. O time de Waalwijk ainda acertou o travessão e a trave antes do intervalo, com Jesse van de Haar e Azzedine Dkidak, mas foi para o vestiário em desvantagem. Na reta final, o goleiro do Vitesse Connor van den Berg recebeu vermelho após uma cotovelada, e Finn Stokkers converteu o pênalti assinalado: 1 a 1. Com um homem a mais, o RKC ainda teve alguns minutos para buscar a vitória, mas o placar não mudou mais.
FC Dordrecht x Jong Ajax: 2 a 1
Os Amsterdammers saíram na frente aos quatro minutos com Pharell Nash, que, após passe de Mohamed Abdalla, driblou o goleiro Calvin Raatsie e finalizou para o gol vazio. Dois minutos depois, Daniël Vetkal já empatou com um chute que passou pelas mãos do goleiro Joeri Heerkens, que falhou, e entrou no canto curto.
Aos 14 minutos, o Dordrecht virou completamente o jogo, quando Jari Venema colocou a bola na segunda trave e Ayoub Ouarghi, de perto, fez o 2 a 1. O Jong Ajax depois teve chances de empatar com, entre outros, Emre Ünüvar, Nash e Jano Monserrate, mas não aproveitou.
FC Emmen x Roda JC: 1 a 0
Depois de um primeiro tempo sem gols, em que as duas equipes tiveram oportunidades, Freddy Quispel quebrou o zero aos 69 minutos com uma bela finalização no canto oposto. O Roda JC foi em busca do empate e ainda chegou perto do 1 a 1 na reta final, mas o goleiro Luca Karssies salvou sua equipe com uma defesa importante.