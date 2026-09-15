A conta oficial do clube emiradense Al Ain surpreendeu a todos na plataforma "X" com uma atitude marcante após a goleada sobre o Al-Nassr por 4 a 0, na partida que reuniu as duas equipes pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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O confronto teve um lance que gerou ampla polêmica, depois que Cristiano Ronaldo caiu dentro da área do Al Ain durante uma de suas tentativas ofensivas, sem que houvesse contato claro com nenhum dos jogadores da equipe emiradense, fazendo com que a imagem se espalhasse rapidamente pelas redes sociais.

O episódio provocou grande repercussão entre os torcedores do Al-Nassr, especialmente com a sua ampla divulgação, ao mesmo tempo em que os torcedores do Al Ain trataram a cena de forma irônica, aproveitando-se da queda do craque português durante a partida que terminou com uma vitória histórica para o time emiradense.

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Após a partida, a conta oficial do Al Ain publicou uma foto de Ronaldo durante sua queda dentro da área, em uma aparente referência irônica ao lance que gerou a polêmica, acompanhada de um comentário breve em que dizia: "A grama do Al Ain é irresistível, ao que parece".

Os seguidores reagiram amplamente à publicação do Al Ain, com alguns considerando-a apenas um comentário irônico sobre um lance ocorrido durante a partida, enquanto outros entenderam que a escolha da foto de Ronaldo especificamente e o comentário feito dessa forma carregavam uma mensagem provocativa para o craque português e a torcida do Al-Nassr.

Essa ironia veio em uma noite extremamente difícil para Ronaldo e seus companheiros, depois que o Al Ain conseguiu derrubar o Al-Nassr por 4 a 0, em uma partida na qual o time emiradense impôs sua superioridade, enquanto o time saudita sofreu com problemas claros tanto no aspecto defensivo quanto ofensivo.