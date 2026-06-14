Ihattaren: “Se eu tiver isso sob controle, posso ter sucesso em qualquer lugar”

Mohamed Ihattaren não tem pressa e acha que é sensato continuar jogando na Eredivisie por mais um ano. Por outro lado, o meio-campista ofensivo do Fortuna Sittard está pronto para uma nova aventura no exterior, como ele revela diante das câmeras do Sportnieuws.nl.

“Espero que sim”, responde Ihattaren sorrindo quando questionado se já há alguma coisa em andamento em relação a uma transferência no verão. “Se eu tiver que me apresentar novamente ao clube, eu o farei. Vou para o Fortuna para treinar normalmente. À espera de uma transferência, espero.”

“No fim das contas, isso é bom para ambas as partes”, enfatiza Ihattaren, cujo contrato em Sittard expira em 30 de junho de 2027. O meio-campista de 24 anos aborda então a questão de qual clube ou competição seria mais adequado para ele, caso a transferência realmente se concretize.

“Como jogador, eu preferiria ficar mais um ano na Holanda. Mas também acho que estou pronto para dar um passo no exterior. Porque sei que o que não fiz naquela época, agora posso fazer. Digamos, no plano pessoal”, refere-se ele às suas aventuras não muito bem-sucedidas na Juventus, Sampdoria e Slavia Praga.

Ihattaren continua a sua narrativa sobre o seu futuro próximo a nível de clubes. “Acho que sou um jogador que, se tiver tudo em ordem, pode ter sucesso em qualquer lugar”, afirma com determinação o ex-jogador do PSV e do Ajax.

O Fortuna receberá, de qualquer forma, uma quantia de transferência se Ihattaren deixar Sittard um ano antes do término de seu contrato. “A cláusula de rescisão era de três milhões de euros, mas o Fortuna não vai dificultar as coisas se surgir um clube que ofereça um valor um pouco menor”, afirmou ele em abril à ESPN.

Ihattaren também já havia dado a entender, há mais de dois meses, que prefere jogar mais uma temporada na Eredivisie. Ele acrescentou imediatamente que o Feyenoord é o clube dos seus sonhos.