Igor Jesus usa elogio de Guardiola como combustível para reagir na Europa e voltar à seleção

Igor Jesus terminou a última temporada em alta no futebol inglês e agora busca dar um passo além para voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. O atacante do Nottingham Forest recebeu sua primeira oportunidade com a Amarelinha em outubro de 2025, quando foi convocado para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, mas perdeu espaço posteriormente para nomes como Igor Thiago e Endrick.

Aos 25 anos, o centroavante aparece como uma das opções para o novo ciclo da seleção. Na última edição da Premier League, Igor Jesus marcou 16 gols e deu cinco assistências em 52 partidas pelo Nottingham Forest. Ao todo, soma 21 participações em gols em 55 jogos pelo clube inglês e ajudou a equipe a chegar à semifinal da Europa League.

Apesar dos bons números, o atacante entende que ainda pode entregar mais. Em entrevista exclusiva à ESPN, Igor Jesus afirmou que conhece seu potencial e usa a primeira temporada na Europa como combustível para buscar uma evolução ainda maior.

“Sei que isso não é o suficiente para mim, sei até onde eu posso chegar”, afirmou.

Entre os elogios que recebeu na Inglaterra, um deles teve um peso especial. Pep Guardiola, então técnico do Manchester City, destacou a atuação de Igor Jesus em uma partida contra o Forest e afirmou que o brasileiro havia vencido praticamente todas as disputas que teve durante o jogo.

“Fico feliz de receber um elogio como esse, ainda mais de um técnico que venceu muitas vezes a Premier League, um técnico que tem muita experiência no futebol”, disse o atacante.

Igor Jesus pretende transformar o reconhecimento em motivação para elevar seu nível e, consequentemente, voltar a ganhar espaço na seleção brasileira. O atacante soma cinco partidas pela equipe nacional, com um gol e uma assistência nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, mas ficou fora da lista final de Carlo Ancelotti para o Mundial.

Disputar uma Copa do Mundo continua sendo um dos grandes objetivos da carreira do jogador, que lamentou não ter participado da edição deste ano.

“É o sonho de todos. Sei que é um pouco difícil superar tudo isso, mas os jogadores que estavam lá também fizeram por merecer. Quinta-feira já tem convocação. Espero estar na lista novamente e poder ajudar a seleção da melhor forma”, afirmou.

O atacante também analisou o perfil de centroavante buscado por Ancelotti e destacou que o treinador italiano não prioriza necessariamente o camisa 9 tradicional, mais fixo dentro da área. Para Igor Jesus, a movimentação é uma característica cada vez mais importante no ataque da seleção.

“O estilo de jogo que o Ancelotti vem praticando não é exatamente um camisa 9, aquele cara que é de área. Ele gosta do cara que se movimenta muito mais além de um camisa 9 mesmo. Hoje temos o João Pedro, o Cunha também, que vem jogando, o Kaio Jorge, que são jogadores que têm essa característica”, explicou.

Com um novo ciclo pela frente, Igor Jesus aparece na disputa por uma vaga no ataque da seleção. Ancelotti busca renovar o elenco e observar novas opções para a equipe, enquanto o atacante tenta transformar a boa passagem pelo Nottingham Forest em uma nova oportunidade com a Amarelinha.