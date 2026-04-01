"Ignorantes e racistas"... Yamal explode de raiva após gritos espanhóis contra os muçulmanos

Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, demonstrou sua indignação com a atitude da torcida da “La Roja” no amistoso contra o Egito, disputado na noite de ontem, terça-feira, como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola não conseguiu a vitória e ficou com um empate sem gols decepcionante contra a seleção egípcia, que apresentou uma forte defesa e resistiu até o fim, conquistando um resultado positivo antes da Copa do Mundo.

No entanto, a partida testemunhou cenas que os jornais espanhóis descreveram como “vergonhosas”, quando os torcedores espanhóis entoaram gritos ofensivos contra o Islã, repetindo várias vezes durante a partida: “Quem não pular é muçulmano”.

A Federação Espanhola de Futebol, o Espanyol e o governo espanhol condenaram esses comportamentos e abriram uma investigação para punir os infratores.

Yamal publicou uma mensagem em suas redes sociais, na qual expressou sua indignação contra aqueles que entoaram esses gritos, chamando-os de “ignorantes” e “racistas”.

Yamal, que saiu de campo substituído no intervalo, disse: “Sou muçulmano, graças a Deus. Ontem, ouvi no estádio gritos dizendo: ‘Quem não pular é muçulmano’. Sei que esses gritos eram dirigidos ao time adversário e não a mim pessoalmente, mas, como muçulmano, isso é considerado um comportamento desrespeitoso e inaceitável”.

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Ele acrescentou: “Sei que nem toda a torcida é assim, mas para quem repete tais frases: usar a religião como meio de zombaria faz com que vocês pareçam pessoas ignorantes e racistas”.

O craque do Barça continuou: “O futebol existe para se divertir e torcer, e não para ofender os outros por causa de sua identidade ou crenças. Para concluir, agradeço aos torcedores que vieram nos apoiar, e nos vemos na Copa do Mundo”.